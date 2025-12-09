Дикий леопард проник в деревню и растерзал местного жителя
NDTV: В Индии леопард пробрался в деревню Гаджалд и убил 45-летнего местного жителя
В индийской деревне штата Уттаракханд леопард напал на 45-летнего мужчину и растерзал его. Об этом сообщает NDTV.
Хищник накинулся на жертву утром 4 декабря в деревне Гаджалд. Местный житель по имени Раджендр Наутиял столкнулся с диким животным вскоре после того, как вышел из своего дома. Детали нападения в материале не раскрываются, однако отмечается, что мужчина серьезно пострадал — спасти его не сумели.
Местные власти, прибывшие на место, дали охотникам разрешение на отстрел агрессивного леопарда и распорядились закрыть все школы в районе на два дня в качестве меры предосторожности.
Представители Департамента лесного хозяйства выразили семье погибшего соболезнования и объявили о выплате компенсации в размере одного миллиона индийских рупий (около 850 тысяч рублей).
