Дикий леопард проник в деревню и растерзал местного жителя

09 декабря 2025, 05:26

NDTV: В Индии леопард пробрался в деревню Гаджалд и убил 45-летнего местного жителя

Фото: iStock/Kanujan Singarajah

В индийской деревне штата Уттаракханд леопард напал на 45-летнего мужчину и растерзал его. Об этом сообщает NDTV.





Хищник накинулся на жертву утром 4 декабря в деревне Гаджалд. Местный житель по имени Раджендр Наутиял столкнулся с диким животным вскоре после того, как вышел из своего дома. Детали нападения в материале не раскрываются, однако отмечается, что мужчина серьезно пострадал — спасти его не сумели.



