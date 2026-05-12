Мужчина открыл стрельбу из винтовки в университетском городке Кембриджа
В США рецидивист устроил хаотичную стрельбу из штурмовой винтовки. Инцидент случился в тот день, когда должен был решиться вопрос об условно‑досрочном освобождении подозреваемого (УДО).
Как сообщает SHOT, пострадал минимум один человек. Стрелок вел огонь по прохожим и автомобилям в университетском городке Кембриджа, демонстрируя неадекватное поведение. Кадры с места происшествия опубликовал телеграм-канал издания. Когда на место прибыли полицейские, злоумышленник открыл стрельбу и по ним.
Преступником оказался Тайлер Браун, ранее отбывавший пятилетний срок за насилие в отношении сотрудников правоохранительных органов. В день происшествия он должен был встретиться с инспектором и обсудить с ним вопрос об УДО.
