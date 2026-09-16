Семилетнего ребенка пытались похитить в Москве
В Москве произошла попытка похищения семилетней девочки. Инцидент случился в восемь утра, когда мама и дедушка вели ребенка на занятия, пишет Baza.
По данным СМИ, на них внезапно напали несколько крепких мужчин. Нападавшие таскали женщину из стороны в сторону, а затем повалили на землю, пытаясь вырвать девочку из ее рук. Мать вцепилась в дочь мертвой хваткой и не отпускала, пока дедушка и прохожие отбивали ребенка. После вызова полиции похитители скрылись.
В травмпункте у девочки зафиксировали травму шеи и ушибы. Сейчас ее мать направляется в Следственный комитет для подачи заявления.
Семья подозревает, что за попыткой похищения стоит бывший муж женщины. Родители находятся в процессе развода, и суд ранее постановил, что ребенок должен жить с матерью. Несколько дней назад женщина заметила, что за дочкой следят по дороге на учебу, поэтому сегодня их сопровождал дед.
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