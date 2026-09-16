Семилетнего ребенка пытались похитить в Москве

16 сентября 2026, 13:22

Baza: в Москве попытались похитить семилетнюю девочку

Фото: istockphoto/Vera Tikhonova

В Москве произошла попытка похищения семилетней девочки. Инцидент случился в восемь утра, когда мама и дедушка вели ребенка на занятия, пишет Baza.