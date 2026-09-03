В Калининграде отец инсценировал собственное похищение, чтобы вымогать деньги у сына

03 сентября 2026, 11:03

Baza: В Калининграде отец инсценировал похищение, чтобы вымогать деньги у сына

Фото: iStock/blinow61

В Калининграде отец инсценировал собственное похищение в стиле мексиканского картеля, чтобы вымогать деньги у сына. Об этом пишет Baza.