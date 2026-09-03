В Калининграде отец инсценировал собственное похищение, чтобы вымогать деньги у сына
В Калининграде отец инсценировал собственное похищение в стиле мексиканского картеля, чтобы вымогать деньги у сына. Об этом пишет Baza.
42-летний мужчина выдумал историю о своем похищении и попытался шантажировать 19-летнего сына. Для реализации плана он привлек знакомого, который должен был по телефону запросить у юноши более 50 тысяч рублей, угрожая отцу молодого человека отрезать пальцы.
Сын, не догадываясь об обмане, сразу же сообщил о случившемся в полицию. Правоохранительные органы организовали передачу денег, в ходе которой задержали соучастника. На допросе тот признался, что никакого похищения не было.
В отношении обоих участников инцидента возбуждено уголовное дело по статье о вымогательстве. Им грозит до семи лет тюремного заключения.
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