Семилетнего ребенка забыли на борту самолета
Бразильская семья забыла семилетнего сына в самолете
В международном аэропорту Сальгаду Фильо в бразильском Порту-Алегри произошел необычный инцидент: семья пассажиров забыла на борту самолета своего семилетнего сына. Об этом пилот рейса, прибывшего из Сан-Паулу, сообщил авиадиспетчеру, пишет «Российская газета».
Командир воздушного судна передал информацию сотрудникам аэропорта. Диспетчер заверил, что незамедлительно свяжется с представителем Latam и попросит его направиться к самолету.
Авиакомпания подтвердила происшествие. Она сообщила, что все завершилось благополучно.
«Ребенка сопроводили сотрудники Latam, и примерно через 15 минут, после подтверждения родственных связей, он был возвращен матери», — говорится в материале.