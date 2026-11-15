Семилетнего ребенка забыли на борту самолета

15 ноября 2026, 21:14

Бразильская семья забыла семилетнего сына в самолете

Фото: istockphoto/Dushlik

В международном аэропорту Сальгаду Фильо в бразильском Порту-Алегри произошел необычный инцидент: семья пассажиров забыла на борту самолета своего семилетнего сына. Об этом пилот рейса, прибывшего из Сан-Паулу, сообщил авиадиспетчеру, пишет «Российская газета».





Командир воздушного судна передал информацию сотрудникам аэропорта. Диспетчер заверил, что незамедлительно свяжется с представителем Latam и попросит его направиться к самолету.



Авиакомпания подтвердила происшествие. Она сообщила, что все завершилось благополучно.





«Ребенка сопроводили сотрудники Latam, и примерно через 15 минут, после подтверждения родственных связей, он был возвращен матери», — говорится в материале.