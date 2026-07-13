Семилетний мальчик сел за руль квадроцикла и погиб

13 июля 2026, 15:52

В Югре семилетний ребенок скончался после катания на квадроцикле

Фото: iStock/Motortion

В Белоярском районе ХМАО во время катания на квадроцикле погиб семилетний мальчик. Об этом проинформировали в Госавтоинспекции Югры.