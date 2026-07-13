Семилетний мальчик сел за руль квадроцикла и погиб
В Белоярском районе ХМАО во время катания на квадроцикле погиб семилетний мальчик. Об этом проинформировали в Госавтоинспекции Югры.
Трагедия произошла 10 июля в селе Тугияны, на берегу Оби. Мальчик, находясь за рулем квадроцикла, наехал на швартовый канат теплохода, который был натянут поперек дороги. В результате ДТП ребенок получил серьезные травмы.
Согласно информации ведомства, пострадавшего срочно госпитализировали, но спасти его не удалось. Следственные органы возбудили уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности. Также проводится проверка по статье о вовлечении несовершеннолетнего в деятельность, угрожающую его жизни.
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