Уклоняющийся от мобилизации мужчина расстрелял полицейских в Одессе
В Одессе мужчина, уклоняющийся от мобилизации, открыл огонь по полицейским из автоматического оружия. Видео с места происшествия распространили украинские Телеграм-каналы.
Сначала поступила информация о стрельбе из окна автомобиля, в результате которой пострадали правоохранители. По свидетельствам очевидцев, одного из полицейских госпитализировали.
Как утверждают местные СМИ, мужчина обстрелял патрульных после того, как они остановили его для проверки документов. Два сотрудника полиции получили огнестрельные ранения и сейчас получают медицинскую помощь.
Для задержания мужчины в Одессе развернули специальную полицейскую операцию. Позже стало известно, что он разыскивается за уклонение от мобилизации. На месте происшествия работают следователи.
