Семилетний россиянин привел спасателей к отцу с переломами
Семилетний житель Башкирии Сергей Семенов привел спасателей к отцу с переломами
Семилетний житель Башкортостана Сергей Семенов помог спастись своему отцу, получившему переломы. Об этом сообщает Telegram‑канал «Уфа Башкортостан».
По данным журналистов, мужчина с сыном катались на квадроцикле в лесах Белорецкого района, когда внедорожник перевернулся, и отец получил травмы.
На месте не было сотовой связи, поэтому мальчик самостоятельно разбил лагерь, где они переночевали. Утром Сергей добрался до ближайшей деревни и привел спасателей.
Уточняется, что юного героя планируют наградить.
Читайте также: