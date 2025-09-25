Достижения.рф

Семилетний россиянин привел спасателей к отцу с переломами

Семилетний житель Башкирии Сергей Семенов привел спасателей к отцу с переломами
Фото: istockphoto/maxim4e4ek

Семилетний житель Башкортостана Сергей Семенов помог спастись своему отцу, получившему переломы. Об этом сообщает Telegram‑канал «Уфа Башкортостан».



По данным журналистов, мужчина с сыном катались на квадроцикле в лесах Белорецкого района, когда внедорожник перевернулся, и отец получил травмы.

На месте не было сотовой связи, поэтому мальчик самостоятельно разбил лагерь, где они переночевали. Утром Сергей добрался до ближайшей деревни и привел спасателей.

Уточняется, что юного героя планируют наградить.

Никита Кротов

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0