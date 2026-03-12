В США сообщили о стрельбе в синагоге — видео
В Мичигане стреляли в синагоге
В синагоге в Уэст-Блумфилд-Тауншип (штат Мичиган, США) произошла стрельба. Об этом сообщили в полиции штата.
Жителей района попросили не приближаться к месту инцидента, чтобы не препятствовать работе правоохранителей. Данных о погибших и пострадавших пока нет.
«Активная стрельба: 12 марта, 12:30 (19:30 мск. — Прим. ред.). Место: Храм «Исраэль», — гласит пост в соцсети X.
К зданию также прибыли сотрудники ФБР. По словам директора бюро Кэша Пателя, нападавший въехал в синагогу на автомобиле. Других подробностей не сообщается.