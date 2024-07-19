В Омске чиновника обвинили в мошенничестве с жильём для детей-сирот

Фото: istockphoto / BrianAJackson
В пресс-службе СУСК РФ по Омской области сообщили, что заместитель главы администрации Советского округа Омска подозревается в приобретении квартир для детей-сирот по завышенной стоимости.
Следователи полагают, что чиновник, используя своё служебное положение, приобретал квартиры для детей-сирот по завышенной стоимости. Он договорился об этом с предпринимателем, с которым был знаком.
В результате региону был нанесён ущерб в размере 23,7 миллиона рублей. Из-за этой ситуации большое количество детей-сирот и детей, оставшихся без родителей, остались без жилья.
Прокуратура поддержала ходатайство Следственного управления Следственного комитета России по Омской области о заключении чиновника под стражу. Однако суд принял решение отправить его под домашний арест. Аналогичная мера пресечения была избрана и для предпринимателя.
В отношении обоих лиц возбуждено уголовное дело по статье «мошенничество в особо крупном размере».
Читайте также:
В подмосковном Талдоме произошел пожар на предприятии по производству моторных масел
В Питере впервые осудили человека за пропаганду нацизма
Полиция задержала подозреваемых в мошенничестве с квартирой умершего москвича
В результате региону был нанесён ущерб в размере 23,7 миллиона рублей. Из-за этой ситуации большое количество детей-сирот и детей, оставшихся без родителей, остались без жилья.
«По версии следствия, этот чиновник, занимая должность заместителя начальника одного из областных учреждений, вступил в сговор со своим знакомым предпринимателем, чтобы похитить бюджетные средства. Они договорились приобрести квартиры для детей-сирот и детей без попечения родителей по завышенной стоимости», — сообщили в РИА Новости.
Прокуратура поддержала ходатайство Следственного управления Следственного комитета России по Омской области о заключении чиновника под стражу. Однако суд принял решение отправить его под домашний арест. Аналогичная мера пресечения была избрана и для предпринимателя.
В отношении обоих лиц возбуждено уголовное дело по статье «мошенничество в особо крупном размере».
Читайте также:
В подмосковном Талдоме произошел пожар на предприятии по производству моторных масел
В Питере впервые осудили человека за пропаганду нацизма
Полиция задержала подозреваемых в мошенничестве с квартирой умершего москвича
Мира Полтева