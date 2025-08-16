Жена ударила мужа вилами в лицо за отказ вернуться домой в Пензенской области
В Пензенской области 44‑летняя женщина ударила вилой своего 37‑летнего супруга после того, как застала его у знакомой и он отказался возвращаться домой, сообщает УМВД региона.
Мужчина с телесными повреждениями обратился за медицинской помощью. В отношении женщины возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью); она дала признательные показания. Подозреваемой грозит до двух лет лишения свободы.
Ранее сообщалось, что в Санкт‑Петербурге в одном из торговых центров посетителям угрожали предметами, похожими на оружие. Инцидент произошёл 15 августа в ТЦ на Долгоозёрной улице: двое нетрезвых мужчин приставали к другим посетителям и демонстрировали предметы, напоминающие гранату и пистолет. Позже в полицию обратилась 36‑летняя женщина — по её словам, мужчины угрожали ей и её детям.
Стражи порядка задержали двоих подозреваемых: 45‑летнего жителя Приморского района и 49‑летнего жителя Сестрорецка. При них обнаружили страйкбольную гранату и пневматический пистолет. Обоих привлекли к административной ответственности по статье о хулиганстве, вопрос о возбуждении уголовного дела решается. По данным полиции, один из задержанных ранее неоднократно судим.
Читайте также: