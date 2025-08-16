Жена ударила мужа вилами в лицо за отказ вернуться домой в Пензенской области

16 августа 2025, 17:07

Фото: istockphoto/VITALII MIKHAILIUK

В Пензенской области 44‑летняя женщина ударила вилой своего 37‑летнего супруга после того, как застала его у знакомой и он отказался возвращаться домой, сообщает УМВД региона.