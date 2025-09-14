Достижения.рф

Семья из Москвы обнаружила использованный шприц в новой подушке Togas

Фото: iStock/triocean

Семья из Москвы обнаружила использованный шприц в новой подушке Togas, купленной для себя и детей. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.



Отмечается, что игла длиной около пяти сантиметров вылезла из подушки только спустя несколько месяцев использования. К счастью, никто не пострадал.

Экспертиза показала, что шприц ранее использовался и попал внутрь изделия на заводе. Семья подала в суд с требованием компенсации морального вреда в размере 10 миллионов рублей, а также замены подушки (её стоимость – почти 22 тысячи рублей), неустойки и штрафа.

Адвокат пострадавших Роберт Солдатов отметил, что официальный представитель Togas в России пытается снять с себя ответственность, ссылаясь на то, что магазин работает по франшизе.

Компания Togas пока не ответила на запрос Mash по ситуации.

Анастасия Чинкова

