Семья из Подмосковья 11 лет воспитывала чужого ребенка из-за ошибки роддома

Фото: iStock/Halfpoint
Татьяна Солдатова рассказала, как 11 лет воспитывала чужого ребенка. Началось все с подозрений ее мужа в измене. Об этом пишет «КП».
По данным издания, супруг женщины решил, что она ему изменяет. Он сдал ДНК-тест, чтобы узнать, от него ли все дети. Выяснилось, что одна из дочерей ему не родная.
На 28-й неделе у Татьяны преждевременно отошли воды. Рожать ее повезли в Павлово-Посадскую ЦРБ. Девочка родилась недоношенной, поэтому ее поместили в кувез.
Врачи решили, что девочку нужно перевести в отделение патологии новорожденных в больницу подмосковного Королева. По словам матери, у ребенка остановилось сердце. Женщина подержала дочку на руках, но поехать в Королев вместе с ней на скорой её не пустили. Ей пришлось добираться самостоятельно. В больнице Татьяну отвели в палату к ребенку.
Только спустя время стало известно, что во всем виновата ошибка и подмена детей в роддоме при одной из больниц Подмосковья. Обе семьи подали на больницу исковое заявление в суд и добились компенсации.
Читайте также:
Изнасиловал, кинул на рельсы и сжёг: Как наказали подростка-изверга за убийство девочки
В Махачкале снова слышна стрельба
«Отец был подлым»: сыновья Омарова угрожали и избивали бизнесмена в Дагестане
На 28-й неделе у Татьяны преждевременно отошли воды. Рожать ее повезли в Павлово-Посадскую ЦРБ. Девочка родилась недоношенной, поэтому ее поместили в кувез.
«Детки все были очень похожи, лежали с закрытыми глазами. Единственное, что я запомнила, — пушок у моей дочки. Она родилась такая волосатенькая», — рассказала женщина.
Врачи решили, что девочку нужно перевести в отделение патологии новорожденных в больницу подмосковного Королева. По словам матери, у ребенка остановилось сердце. Женщина подержала дочку на руках, но поехать в Королев вместе с ней на скорой её не пустили. Ей пришлось добираться самостоятельно. В больнице Татьяну отвели в палату к ребенку.
«Сказали: «Вот ваша девочка». А я смотрю и вздыхаю: «Вы знаете, она какая-то другая». Врачи лишь отмахнулись: «Дети меняются»», — рассказала мать.
Только спустя время стало известно, что во всем виновата ошибка и подмена детей в роддоме при одной из больниц Подмосковья. Обе семьи подали на больницу исковое заявление в суд и добились компенсации.
Читайте также:
Изнасиловал, кинул на рельсы и сжёг: Как наказали подростка-изверга за убийство девочки
В Махачкале снова слышна стрельба
«Отец был подлым»: сыновья Омарова угрожали и избивали бизнесмена в Дагестане
Дарья Осипова