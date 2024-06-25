В Махачкале снова слышна стрельба

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В центре Махачкалы слышна стрельба. Об этом сообщил местный житель изданию РИА Новости.
«Звуки стрельбы были слышны в районе Университетской площади. Тут много полицейских», — сказал собеседник информагентства.Региональные власти уточнили, что полиция проводит мероприятия в районе улиц Гаджиева и Коркмасова, и попросили население покинуть эту территорию.
Также отметим, что ряд Телеграм-каналов сообщал про введение плана «перехват» в городе, однако в МВД Дагестана опровергли эти сведенья.
«На место незамедлительно было направлено несколько нарядов полиции, территория оцеплена. Проведена тщательная проверка площади и окружающей ее территории. С привлечением кинологов», — сказано в заявлении правоохранителей.Читайте также:
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Алина Юрчак