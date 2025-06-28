В Красноярском крае экс-сожитель убил главврача ради отпуска с новой возлюбленной

Фото: iStock/ Artem_Furman

В Красноярском крае экс-сожитель расправился с главврачом детской больницы ради отпуска с новой пассией, сообщило агентство Интерфакс.



48-летний безработный Игорь жестоко убил свою 34-летнюю экс-партнершу — главного врача Черногорской детской больницы. После разрыва, случившегося из-за его нежелания трудиться, мужчина вдруг явился в гости к жертве, где сначала задушил ее, а потом утопил в наполненной ванне.

После расправы Игорь протер все поверхности, украл ювелирные украшения и снял с карты убитой 94 тысячи рублей, которые конвертировал в криптовалюту. На эти средства он отправился в Приморье с новой романтической партнершей.

Правоохранители быстро нашли убийцу. К моменту задержания практически все похищенные средства он успел потратить на совместный отдых с избранницей.

Ольга Енгалычева

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