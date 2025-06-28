В Пакистане смертник въехал в колонну солдат на начиненной взрывчаткой машине
В Пакистане смертник въехал в колонну солдат на начиненной взрывчаткой машине.
По информации AFP, террорист врезался в военнослужащих на автомобиле, начиненном взрывчаткой, в провинции Хайбер-Пахтунхва. Согласно предварительной информации, 13 человек погибли.
«10 военнослужащих получили ранения, а 19 гражданских лиц — травмы», — отмечалось в сообщении AFP.
Ранее сообщалось, что во Владивостоке произошел взрыв на рыбопромысловом судне. Пострадали три члена экипажа. Судно было пришвартовано в порту Владивостока. Около полуночи один из моряков проверял корабль и заметил небольшой запах газа, однако не придал этому значения и ушел ночевать в машину, которая находилась недалеко от пирса.
Примерно через пять часов весь экипаж поднялся на судно, после чего практически сразу произошел взрыв.