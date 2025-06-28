28 июня 2025, 12:14

Фото: iStock/ RamonCast

В Пакистане смертник въехал в колонну солдат на начиненной взрывчаткой машине.





По информации AFP, террорист врезался в военнослужащих на автомобиле, начиненном взрывчаткой, в провинции Хайбер-Пахтунхва. Согласно предварительной информации, 13 человек погибли.





«10 военнослужащих получили ранения, а 19 гражданских лиц — травмы», — отмечалось в сообщении AFP.