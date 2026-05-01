Мощный пожар охватил ТЦ в Новосибирской области
В городе Искитим Новосибирской области вспыхнул мощный пожар в местном торговом центре. Площадь возгорания превысила пять тысяч квадратных метров, сообщили в пресс-службе МЧС РФ.
Огонь охватил ТЦ «Апельсин», расположенный по адресу улица Ленинградская, 19а. Охватившее помещения внутри здания пламя перекинулось на кровлю, при этом внутри продолжается интенсивное горение.
Для бесперебойной подачи воды на место следует пожарный поезд. В материале отмечается, что возгорание ликвидируют свыше 80 человек и 27 единиц техники, к настоящему моменту спасателям удалось локализовать пожар. Информация о жертвах и пострадавших пока отсутствует — предварительно, никто не пострадал. На месте развернут штаб пожаротушения и оперативная группа ГУ МЧС России по Новосибирской области.
Ранее «Радио 1» передавало, что в российском регионе два пса и их хозяин с ружьем напали на беременную девушку. Медики зафиксировали у пострадавшей рваные раны на руках и ягодицах, при этом ей не могут сделать прививки от бешенства. Жертва написала заявление в полицию.
