Сын жестоко расправился с матерью, приняв её за огромную ящерицу

02 мая 2026, 05:50

В Гонконге сын с психическим расстройством убил мать, спутав её с огромной ящерицей

В Гонконге мужчина с тяжёлым психическим расстройством убил собственную мать, приняв её за чудовищную ящерицу. Об этом сообщает Daily Star.





Согласно материалу, 28-летний Вонг Чун Кит в состоянии бреда расправился с 50-летней Сэнди Ло Чой-Киу. Незадолго до трагедии женщина просила психиатров прийти к ним домой, жалуясь, что сын совершил на неё нападение и что-то бессвязно говорил. Сам Вонг позже жаловался друзьям по телефону, что мать поднимает слишком большой шум и вызывает медсестёр.



В день трагедии прохожие услышали из дома громкие звуки и вызвали полицию. При осмотре помещения правоохранители нашли тело Сэнди Ло Чой-Киу, спрятанное под кроватью.



Сначала Вонг утверждал, что ничего не понимает. Затем признался в убийстве и объяснил, что принял мать за огромную ящерицу. Он также заявил, что голоса в голове подталкивали его к расправе. Суд признал мужчину виновным в непредумышленном убийстве по причине ограниченной вменяемости. Его поместили в психиатрическую лечебницу на неопределённый срок.