SHOT: 15-летний подросток пропал после теракта в «Крокусе»

Фото: iStock/Semen Salivanchuk
15-летний подросток Арсений Роганов (Веденеев) пропал после теракта в «Крокусе». Он пошёл вместе с мамой на концерт «Пикника». Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
По информации источника, его мама Ирина Веденеева погибла. Близкие семьи рассказали, что подросток вместе с мамой давно мечтали побывать на выступлении группы «Пикник».
Отмечается, что в последний раз Ирина выходила на связь в 20:16 и сообщила подруге, что вокруг пожар. После связь с ней оборвалась. Друзья увидели ее имя в списках погибших, но имя сына в них не значилось.
В настоящее время друзья семьи ищут молодого человека. По документам у Арсения фамилия матери — Веденеев, но сам он представлялся Рогановым.
Напомним, вечером 22 марта группа вооружённых террористов ворвалась в концертный зал «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске. Они начали в упор расстреливать людей, а затем устроили пожар в здании «Крокуса». Президент РФ Владимир Путин объявил 24 марта днём общенационального траура, в связи с произошедшим в «Крокусе» террористическим актом.
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Отмечается, что в последний раз Ирина выходила на связь в 20:16 и сообщила подруге, что вокруг пожар. После связь с ней оборвалась. Друзья увидели ее имя в списках погибших, но имя сына в них не значилось.
Напомним, вечером 22 марта группа вооружённых террористов ворвалась в концертный зал «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске. Они начали в упор расстреливать людей, а затем устроили пожар в здании «Крокуса». Президент РФ Владимир Путин объявил 24 марта днём общенационального траура, в связи с произошедшим в «Крокусе» террористическим актом.
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Екатерина Коршунова