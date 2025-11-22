«Выглядела как скелет»: семья из Висконсина довела 14-летнюю девочку до полного истощения

22 ноября 2025, 06:20

Семья из Висконсина довела 14-летнюю девочку до полного истощения

Фото: istockphoto / fizkes

В американском штате Висконсин начнётся судебный процесс в отношении семьи, в которой воспитывалась 14‑летняя девочка с экстремально низким весом. На момент возбуждения дела он составлял всего 16 килограммов, сообщает издание True Crime News.