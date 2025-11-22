«Выглядела как скелет»: семья из Висконсина довела 14-летнюю девочку до полного истощения
В американском штате Висконсин начнётся судебный процесс в отношении семьи, в которой воспитывалась 14‑летняя девочка с экстремально низким весом. На момент возбуждения дела он составлял всего 16 килограммов, сообщает издание True Crime News.
Первым подозреваемым по делу о небрежном обращении с ребёнком стала мачеха пострадавшей Мелисса Гудман. Впоследствии обвинения предъявили взрослой дочери Гудман, её партнёру и родному отцу девочки.
О происходящем стало известно, когда полицейские прибыли по вызову в дом семьи. Правоохранители увидели низкорослую и истощённую девочку, приняв её за ребёнка 6–8 лет. Лишь позже стало известно, что пострадавшая гораздо старше.
Окружной прокурор округа Аутагами Джули Дюкуэйн, комментируя дело в суде, отметила, что на просмотренных фотографиях девочка «выглядела как скелет».
