Семья кремировала мужчину, но через месяц он вернулся домой

03 сентября 2026, 12:09

В Индии семья кремировала мужчину, но он оказался жив и вернулся домой

Фото: iStock/sudok1

В индийском штате Одиша семья целый месяц оплакивала 29-летнего Санатана Найка. Его считали погибшим, поэтому провели похороны, кремировали тело и начали траурные обряды. Но неожиданно мужчина вернулся домой живым. Об этом сообщает India Today.