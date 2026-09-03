Семья кремировала мужчину, но через месяц он вернулся домой
В индийском штате Одиша семья целый месяц оплакивала 29-летнего Санатана Найка. Его считали погибшим, поэтому провели похороны, кремировали тело и начали траурные обряды. Но неожиданно мужчина вернулся домой живым. Об этом сообщает India Today.
Санатан, страдавший психическими расстройствами, исчез 27 июля 2026 года после того, как отправился на велосипеде из дома. Родственники долго и безуспешно искали его.
Спустя примерно десять дней полиция обнаружила в рисовом поле возле дома семьи Найка сильно разложившееся тело мужчины. Труп долго находился в воде, что затруднило его идентификацию.
Когда полицейские сообщили родственникам о находке, тело уже отправили на экспертизу. Позднее близкие опознали его по одежде и пришли к выводу, что это был Санатан. После этого они организовали похороны.
Но спустя почти месяц семья получила неожиданный звонок от полиции. Офицеры заявили, что мужчина жив и его привезут домой. Теперь перед правоохранителями и родственниками стоит главный вопрос: чье тело кремировали ранее.
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