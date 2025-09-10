Женщина в Южном Судане отрезала мужу гениталии во время семейной ссоры
В Южном Судане 35-летняя женщина во время семейного конфликта напала на спящего мужа и ножом нанесла ему тяжелые травмы гениталий. Пострадавший госпитализирован, подозреваемая задержана.
Пострадавший, Магар Маренгдит, был экстренно доставлен в больницу Мадхол, где его состояние оценивается как стабильное, соообщает Radio Tamazuj.
Местные источники подтвердили, что, несмотря на серьезность травм, жизнь мужчины вне опасности. Правоохранительные органы рассматривают все обстоятельства произошедшего.
Подобные случаи в регионе не являются единичными. В 2022 году в Южном Судане был зафиксирован аналогичный инцидент, когда женщина нанесла мужу ножевое ранение после конфликта на почве ревности.
