Семья нашла останки человека в саду через несколько дней после покупки дома

02 июля 2026, 21:24

NYP: Семья нашла в саду скелет после покупки дома в США

Фото: istockphoto/Vera Tikhonova

В городе Эппл-Вэлли (штат Калифорния, США) семья обнаружила человеческие останки спустя несколько дней после переезда в недавно приобретенный дом. Об этом сообщает New York Post.