Семья нашла останки человека в саду через несколько дней после покупки дома
В городе Эппл-Вэлли (штат Калифорния, США) семья обнаружила человеческие останки спустя несколько дней после переезда в недавно приобретенный дом. Об этом сообщает New York Post.
По данным издания, 19-летний сын новой владелицы во время прогулки по заднему двору заметил закопанные в земле кости. После сообщения на место прибыли сотрудники офиса шерифа округа Сан-Бернардино.
Следователи извлекли из земли несколько штук и подтвердили, что они принадлежат человеку. Останки направили на судебно-медицинскую экспертизу и ДНК-анализ для установления личности погибшего и обстоятельств произошедшего. Особое внимание привлекло то, что перед продажей недвижимость прошла стандартные процедуры оценки и технической инспекции, однако находку не обнаружили
По словам соседей, дом около года пустовал после того, как его покинула пожилая супружеская пара. Незадолго до продажи на участке также проводилась распродажа имущества бывших владельцев, однако никто из присутствовавших не заметил ничего подозрительного.
Читайте также: