Семья нашла останки детей при игре в парке
CBS News: В США семья нашла останки детей при охоте за пасхальными яйцами
В Лонг-Бич (США) семейная охота за пасхальными яйцами обернулась шокирующей находкой.
Как сообщает CBS News, инцидент произошел в парке DeForest Park and Wetlands, где родители с детьми искали спрятанные к празднику яркие яйца. Внезапно одна из семей обнаружила недалеко от пешеходной дорожки предметы, напоминающие детский череп и кости.
Прибывшие на место полицейские подтвердили — останки человеческие. Они изъяли их для дальнейшей экспертизы.
Пока правоохранители не выдвигают версий о происхождении костей в оживленной зоне парка.