Семья нашла останки детей при игре в парке

10 апреля 2026, 16:15

CBS News: В США семья нашла останки детей при охоте за пасхальными яйцами

В Лонг-Бич (США) семейная охота за пасхальными яйцами обернулась шокирующей находкой.





Как сообщает CBS News, инцидент произошел в парке DeForest Park and Wetlands, где родители с детьми искали спрятанные к празднику яркие яйца. Внезапно одна из семей обнаружила недалеко от пешеходной дорожки предметы, напоминающие детский череп и кости.



Прибывшие на место полицейские подтвердили — останки человеческие. Они изъяли их для дальнейшей экспертизы.



Пока правоохранители не выдвигают версий о происхождении костей в оживленной зоне парка.



