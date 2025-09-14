Семья Олега Газманова стала жертвой мошенников

14 сентября 2025, 11:24

Семья Газманова стала жертвой мошенников, по делу арестован бизнесмен Саркисян

Олег Газманов с семьёй (фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Семья народного артиста России Олега Газманова стала жертвой мошенников. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.