Семья Олега Газманова стала жертвой мошенников

Олег Газманов с семьёй (фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Семья народного артиста России Олега Газманова стала жертвой мошенников. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.



Отмечается, что по делу был задержан и арестован основатель детского парка «Кидзания Москва» Геворк Саркисян.

По сведениям источника, он оказался причастен к схеме, в результате которой семья Газмановых понесла серьезные убытки. Подробности аферы в интересах следствия не разглашаются.

Ранее Саркисян находился под стражей, однако его адвокаты подали ходатайство о переводе под домашний арест. Суд удовлетворил апелляционную жалобу, и решение уже вступило в силу.

Известно, что ранее Геворк Саркисян сотрудничал с сыном Олега Газманова – Филиппом, однако комментировать ситуацию для СМИ он отказался.

Расследование продолжается, а дело вызывает широкий резонанс с учётом вовлеченности известных лиц и масштаба предполагаемого мошенничества.

Анастасия Чинкова

