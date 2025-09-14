Семья Олега Газманова стала жертвой мошенников
Семья народного артиста России Олега Газманова стала жертвой мошенников. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.
Отмечается, что по делу был задержан и арестован основатель детского парка «Кидзания Москва» Геворк Саркисян.
По сведениям источника, он оказался причастен к схеме, в результате которой семья Газмановых понесла серьезные убытки. Подробности аферы в интересах следствия не разглашаются.
Ранее Саркисян находился под стражей, однако его адвокаты подали ходатайство о переводе под домашний арест. Суд удовлетворил апелляционную жалобу, и решение уже вступило в силу.
Известно, что ранее Геворк Саркисян сотрудничал с сыном Олега Газманова – Филиппом, однако комментировать ситуацию для СМИ он отказался.
Расследование продолжается, а дело вызывает широкий резонанс с учётом вовлеченности известных лиц и масштаба предполагаемого мошенничества.
