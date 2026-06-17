В Калужской области пенсионера заподозрили в убийстве спящего сына
В Калужской области 75-летнего мужчину заподозрили в убийстве сына. Об этом пишет Калуга 24.
По версии следствия, ночью он подкрался к спящему родственнику и несколько раз ударил его топором. Россиянин скончался на месте. Правоохранители возбудили уголовное дело по статье «Убийство». Сейчас следствие просит суд отправить подозреваемого под арест.
Ранее стало известно, что в Стерлитамаке два человека погибли и один пострадал в результате аварии.
До этого в индийском штате Харьяна 32‑летнего местного жителя Нираджа обезглавили и сбросили тело в резервуар для хранения воды.
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