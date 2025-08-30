Росавиация разберется в ситуации с упавшими в обморок пассажирами на рейсе Анталья — Москва

30 августа 2025, 02:19

Росавиация проверит инцидент с обмороками пассажиров рейса Анталья — Москва

Фото: iStock/ViktorCap

Росавиация проводит расследование инцидента с рейсом Анталья-Москва турецкой авиакомпании Southwind Airlines, во время которого пассажиры находились на борту около двух часов с неработающими системами кондиционирования воздуха. Об этом сообщил представитель ведомства Артем Кореняко в своем Telegram-канале.





По данным СМИ, на борту самолета рейса STW011 возникла нештатная ситуация. Изначально рейс должен был вылететь в Москву 27 августа в 19:05, но фактически отправился в 21:14 по московскому времени.





«Пассажиры находились на борту около двух часов, кондиционеры не работали, к самолету прислали машину скорой помощи», — отметил Кореняко.