Росавиация разберется в ситуации с упавшими в обморок пассажирами на рейсе Анталья — Москва
Росавиация проверит инцидент с обмороками пассажиров рейса Анталья — Москва
Росавиация проводит расследование инцидента с рейсом Анталья-Москва турецкой авиакомпании Southwind Airlines, во время которого пассажиры находились на борту около двух часов с неработающими системами кондиционирования воздуха. Об этом сообщил представитель ведомства Артем Кореняко в своем Telegram-канале.
По данным СМИ, на борту самолета рейса STW011 возникла нештатная ситуация. Изначально рейс должен был вылететь в Москву 27 августа в 19:05, но фактически отправился в 21:14 по московскому времени.
«Пассажиры находились на борту около двух часов, кондиционеры не работали, к самолету прислали машину скорой помощи», — отметил Кореняко.
Путин дал интервью агентству «Синьхуа» в преддверии визита в КНР
Росавиация направила авиаперевозчику запрос с требованием предоставить отчет о происшествии и предпринятых мерах для предотвращения подобных случаев в будущем. На основе полученного ответа будет принято решение о необходимости взаимодействия с авиационными властями Турции.
Ранее сообщалось, что в Волгоградской области погиб сотрудник УФСИН Дмитрий Савицкий. 28-летний мужчина совершил прыжок с моста на ерике Верблюд в Среднеахтубинском районе и пропал. Его тело было обнаружено спасателями примерно через час.