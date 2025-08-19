Мужчина отрезал себе пенис из-за ссоры с женой
В нигерийском городе Бама 50-летний мужчина по имени Моду Иса совершил акт самоповреждения, нанеся себе несколько ножевых ранений и отрезав половой орган. Инцидент произошел 15 августа в районе Хаусари, когда его бывшая жена, Байанкса Моду, отказалась возобновить их отношения. Об этом сообщает Daily Post.
Согласно свидетельствам очевидцев, после отказа Иса трижды ударил себя ножом в живот, а затем отсек половой член. Местные жители немедленно вызвали полицию, которая изъяла нож и доставила мужчину в больницу Бамы. На данный момент его состояние стабилизировалось, и он находится под наблюдением врачей.
Дело передано в уголовную полицию Майдугури для дальнейшего расследования. Известно, что Иса ранее уже трижды разводился с Байанксе и не смог смириться с ее решением не восстанавливать брак.
