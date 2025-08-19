Мужчина отрезал себе пенис из-за ссоры с женой

19 августа 2025, 07:11

Фото: iStock/e-crowzoka74

В нигерийском городе Бама 50-летний мужчина по имени Моду Иса совершил акт самоповреждения, нанеся себе несколько ножевых ранений и отрезав половой орган. Инцидент произошел 15 августа в районе Хаусари, когда его бывшая жена, Байанкса Моду, отказалась возобновить их отношения. Об этом сообщает Daily Post.