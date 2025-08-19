Число погибших при ЧП на заводе «Эластик» в Рязанской области увеличилось до 25

19 августа 2025, 06:45

Фото: кадр видео МЧС России

Количество погибших при пожаре на предприятии в поселке Лесной Шиловского района Рязанской области увеличилось до 25 человек. Всего в результате инцидента пострадало 158 человек. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.





Напомним, что взрыв и последующий пожар в производственном цехе предприятия произошли 15 августа. Губернатор региона Павел Малков поручил главе округа ввести режим ЧС муниципального уровня. Следственный комитет возбудил уголовное дело.





«В Рязанской области извлечено тело еще одного погибшего», — написали в пресс-службе МЧС.