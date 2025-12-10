Пожилая женщина год прикидывалась богатой наследницей и украла 2,3 миллиарда рублей

10 декабря 2025, 04:43

KTLA: Пожилая американка выдавала себя за богатую наследницу и украла $30 миллионов

Фото: iStock/Zheka-Boss

Федеральное бюро расследований (ФБР) Соединенных Штатов разыскивает американку Мэри Кэрол МакДоннел, обвиняемую в краже 30 миллионов долларов (2,3 миллиарда рублей) у нескольких банков. Об этом сообщает KTLA.





В публикации уточняется, что воровке 73 года. Она совершила серию афер в период с июля 2017 по май 2018 года. МакДоннел выдавала себя за богатую наследницу семьи, владеющей авиастроительной компанией McDonnell Aircraft. На самом деле кровного родства с владельцами этой компании у Мэри Кэрол нет, у нее просто такая же фамилия.



