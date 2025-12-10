Пожилая женщина год прикидывалась богатой наследницей и украла 2,3 миллиарда рублей
KTLA: Пожилая американка выдавала себя за богатую наследницу и украла $30 миллионов
Федеральное бюро расследований (ФБР) Соединенных Штатов разыскивает американку Мэри Кэрол МакДоннел, обвиняемую в краже 30 миллионов долларов (2,3 миллиарда рублей) у нескольких банков. Об этом сообщает KTLA.
В публикации уточняется, что воровке 73 года. Она совершила серию афер в период с июля 2017 по май 2018 года. МакДоннел выдавала себя за богатую наследницу семьи, владеющей авиастроительной компанией McDonnell Aircraft. На самом деле кровного родства с владельцами этой компании у Мэри Кэрол нет, у нее просто такая же фамилия.
Для получения займов у банков МакДоннел любила использовать одну и ту же легенду: у нее якобы есть секретный трастовый фонд, на счетах которого хранятся 80 миллионов долларов (6,1 миллиарда рублей). Однако доступ к нему временно ограничен.
Схему преступницы раскрыли в 2018 году, после чего был выдан ордер на ее арест. В настоящий момент ФБР разыскивает МакДоннел, полагая, что она может скрываться на территории Объединенных Арабских Эмиратов.
