Семья с ребёнком пропала в тайге Красноярского края — их мог растерзать медведь

06 октября 2025, 22:37

Спасатели опасаются, что семью в тайге Красноярского края растерзали медведи

Фото: Istock / Aleksey Matrenin

В Красноярском крае без вести пропала семья из трёх человек — 64-летний Сергей, его 48-летняя жена Ирина и их пятилетняя дочь. 28 сентября они ушли в поход к горе Буратинка и с тех пор на связь не выходили. Об этом сообщает Telegram-канал «Плохие Новости 18+».