Семья с ребёнком пропала в тайге Красноярского края — их мог растерзать медведь
В Красноярском крае без вести пропала семья из трёх человек — 64-летний Сергей, его 48-летняя жена Ирина и их пятилетняя дочь. 28 сентября они ушли в поход к горе Буратинка и с тех пор на связь не выходили. Об этом сообщает Telegram-канал «Плохие Новости 18+».
Спасатели и волонтёры прочесали километры тайги, но безрезультатно. Дроны зафиксировали в районе поисков медведей. В МЧС предполагают худшее — не исключено, что на туристов напали хищники.
Поиски осложняются погодой: выпал мокрый снег, техника застревает, ночные морозы доходят до –5 °C. Шансы найти семью живой тают с каждым днём.
