Женщина погибла под грузовым поездом на перегоне под Краснодаром

06 октября 2025, 22:22

В Краснодаре грузовой поезд насмерть сбил 50-летнюю женщину

Фото: Istock / Serjio74

Сегодня днём, около 14:55, на железнодорожном перегоне Витаминный — Компрессорный под Краснодаром произошла трагедия. Грузовой поезд сбил женщину, находившуюся на путях. Об этом сообщает Telegram-канал «ЧП Краснодара и края».