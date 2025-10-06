Женщина погибла под грузовым поездом на перегоне под Краснодаром
Сегодня днём, около 14:55, на железнодорожном перегоне Витаминный — Компрессорный под Краснодаром произошла трагедия. Грузовой поезд сбил женщину, находившуюся на путях. Об этом сообщает Telegram-канал «ЧП Краснодара и края».
По данным полиции, она не отреагировала на сигналы машиниста. Пострадавшая — 50-летняя жительница станицы Северской. От полученных травм она скончалась на месте.
Сейчас сотрудники транспортной полиции устанавливают все обстоятельства случившегося, сообщили в пресс-службе Краснодарского ЛУ МВД.
