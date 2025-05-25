Массовое ДТП с участием двух грузовиков произошло на МКАД

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Массовое ДТП с участием двух грузовиков и нескольких легковушек произошло на 52-м километре внешней стороны МКАД. Об этом в телеграм-канале сообщает пресс-служба столичного департамента транспорта.
«На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются», – говорится в сообщении ведомства.Также в публикации уточняется, что в районе аварии образовался дорожный затор. Движение было затруднено на один километр. Через 11 минут дептранс сообщил, что оно восстановлено.
Перед этим сообщалось, что мотоциклист сбил восьмилетнюю школьницу на пешеходном переходе в Находке.
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