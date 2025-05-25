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В Находке мотоциклист сбил восьмилетнюю школьницу на пешеходном переходе. Об этом сообщает telegram-канал Amur Mash.
«Мотоциклист сбил школьницу на пешеходном переходе в Находке. Его ищут», — говорится в сообщении.
В момент столкновения девочка переходила дорогу на зеленый свет. Мотоциклист после случившегося осмотрел ребенка, а потом скрылся. Школьница получила травму. Полицейские выясняют все обстоятельства случившегося и ведут поиск мотоциклиста.
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