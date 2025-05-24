Водитель пострадал при возгорании школьного автобуса в Подмосковье

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Школьный автобус загорелся на обочине в подмосковной Коломне. Инцидент произошел около 10:34 вблизи одного из домов, расположенных на улице Озерской в селе Полурядинки. Об этом сообщает «ТАСС» со ссылкой на ГУ МВД России по Московской области.
В публикации отмечается, что сначала возник дым, а после — возгорание. Как сообщает источник «РЕН ТВ», в результате происшествия пострадал водитель, его доставили в больницу. Предварительной причиной пожара считается неисправная проводка. В настоящее время сотрудники полиции устанавливают точные обстоятельства произошедшего.
Перед этим сообщалось, что после смертельного ДТП на трассе М-12 в Подмосковье задержали водителя микроавтобуса.
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Лидия Пономарева