Семья только вернулась из отпуска и исчезла: шансов выжить не было ни у кого

Фото: istockphoto / Thomas Pajot
Днём 17 июля в Ленинградской области на станции Дивенская произошла страшная трагедия на ж/д путях.
На железнодорожных путях перед «Ласточкой» неожиданно появилась иномарка «Рено», в которой находились люди. Из-за того, что всё произошло слишком быстро, машинист не успел затормозить и сбил автомобиль. Удар был настолько сильным, что машину буквально разорвало на части, сообщили в материале Комсомольской правды.
Истинные масштабы трагедии стали ясны лишь тогда, когда первые люди добрались до места происшествия.
Машинист электропоезда обвиняет себя в аварии и просит прощения у родственников погибших. Неизвестно, как семья оказалась в этой местности, но, судя по записям в соцсетях, они недавно вернулись из отпуска, который провели, путешествуя по России.
В настоящий момент проводится расследовании и выяснение подробностей аварии.
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Истинные масштабы трагедии стали ясны лишь тогда, когда первые люди добрались до места происшествия.
«В Гатчинском районе на железнодорожном переезде станции «Дивенская» произошло столкновение электрички «Ласточка» и автомобиля «Рено». Движение по железной дороге было остановлено в связи с остановкой электропоезда. В результате ДТП погибло четыре человека, двое из них — дети 12 лет», — говорится в официальном сообщении ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
Машинист электропоезда обвиняет себя в аварии и просит прощения у родственников погибших. Неизвестно, как семья оказалась в этой местности, но, судя по записям в соцсетях, они недавно вернулись из отпуска, который провели, путешествуя по России.
«За две недели мы проехали 3600 километров. Посетили Ветлугу, Нижний Новгород, озеро Светлояр, Вологду, деревню Простоквашино, музеи кружева и масла в Вологде. Купались, ездили на рыбалку, побывали на местных праздниках и даже катались на каракатах», — говорится в публикациях погибшей.
В настоящий момент проводится расследовании и выяснение подробностей аварии.
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Мира Полтева