Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Происшествия/ Украинский дрон сбросил взрывчатку на крышу машины в российском регионе, есть пострадавший

Украинский дрон сбросил взрывчатку на крышу машины в российском регионе, есть пострадавший

Mash: украинский дрон сбросил взрывчатку на крышу машины в Курской области
18 июля 2024, 11:55
Фото: iStock/maxim4e4ek

Фото: iStock/maxim4e4ek

Дрон боевиков ВСУ сбросил взрывчатку на крышу машины Lada Largus в селе Новоивановка Курской области. Об этом пишет Telegram-канал Mash.
Атака была совершена накануне вечером в 19:00. Пострадал водитель автомобиля. Его госпитализировали с осколочными ранениями средней тяжести.

Украинские боевики выбирают в качестве целей не только военные, но и гражданские объекты. По мнению аналитиков, радикалы таким образом хотят показать своим западным хозяевам, что способны нанести ущерб России. Поскольку неонацисты не могут победить на поле боя, они убивают мирных людей.



Ранее Вооружённые силы Украины попытались сорвать обмен пленными с помощью атаки дрона-камикадзе, который был направлен на вышку сотовой связи рядом с местом обмена. По мнению военного эксперта Анатолия Матвийчука, таким образом Украина пыталась создать «информационную бомбу» против России.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

Минобороны сообщило об уничтожении за ночь 35 БПЛА над регионами РФ. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Читайте также:

В Белгородской области боевики ВСУ атаковали мирный автомобиль, есть погибшие

Рада одобрила закон о снятии уголовной ответственности за дезертирство

В Севастополе уничтожили надводный дрон ВСУ
#военные
#украина
#бпла
#водитель
#ущерб
#сво
#атака
#рф
В Махачкале водитель электрокара сбил силовиков во время рейда
18 июля 2024, 12:51

Фото: istockphoto / Evgen_Prozhyrko

В Махачкале водитель Zeekr совершил наезд на сотрудников силовых структур, которые блокировали его автомобиль, сообщила Baza.
Инцидент произошёл во время антинаркотического рейда.

«Бойцы Управления по контролю за оборотом наркотиков остановили автомобиль в районе улицы Абубакарова. Когда водителя попросили выйти из машины, он резко дал по газам. В результате он сбил нескольких сотрудников, протаранил их автомобиль и попытался скрыться.По предварительным данным, никто из силовиков серьёзно не пострадал», — говорится в сообщении.

Вскоре водитель был найден и задержан.

Ранее в Москве на Новом Арбате лимузин Aurus Senat сбил мужчину, который переходил дорогу в неположенном месте. Машина с номерами АМР врезалась в пешехода на разделительной полосе. Пострадавшего отправили в больницу.

Читайте также:

Украинский дрон сбросил взрывчатку на крышу машины в российском регионе, есть пострадавший

Жительница Ижевска задержана за работу на украинские спецслужбы

В Херсонской области задержали участника незаконного вооруженного формирован
#автомобиль
#водитель
#инцидент
#машины
#машина
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Жительница Ижевска задержана за работу на украинские спецслужбы
18 июля 2024, 11:38

Фото: istockphoto / Dzurag

Жительница Ижевска была задержана за сбор информации об объектах оборонно-промышленного комплекса для спецслужб Украины. Об этом сообщает управление ФСБ России по Удмуртии.
По имеющейся информации, подозреваемая собирала и передавала данные об объектах оборонно-промышленного комплекса с целью возможного совершения диверсий и террористических актов.

«Против задержанной возбуждено уголовное дело по статье о государственной измене. Суд принял решение поместить её под стражу в следственный изолятор», — сообщили в ведомстве.

Ранее, 18 июля, в Великом Новгороде был задержан человек по подозрению в государственной измене. Он планировал передать украинским спецслужбам информацию о войсковых частях.

Читайте также:

Житель Армавира зарезал участника СВО возле кафе

В Херсонской области задержали участника незаконного вооруженного формирования

Покупал у подростков голые фото: Священника из Подмосковья приговорили к 3 годам колонии
#суд
#дело
#уголовное дело
#данные
#человек
#сво
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Херсонской области задержали участника незаконного вооруженного формирования
18 июля 2024, 11:31

Фото: iStock/Thomasaf

Сотрудники УФСБ России по Херсонской области задержали россиянина по подозрению в причастности к деятельности незаконного вооруженного формирования, запрещенного в РФ. Об этом пишет Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».
Согласно информации следствия, в 2016 году житель села Червоное добровольно вступил и принимал активное участие в деятельности «Крымско-татарского батальона имени Номана Челебиджихана»*. Основные цели батальона заключались в продовольственной, энергетической и водной блокаде Крыма с украинской стороны, а также вооруженная борьба за возвращение Крыма в состав Украины.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело. Ему грозит до пятнадцати лет лишения свободы.

Читайте также:

ФСБ предотвратила подготовленный украинскими националистами теракт в Донецке

В Волгограде мигранты чуть не убили и обматерили раненого ветерана СВО

В России возбудили дело из-за обмана робота на торгах иностранными акциями

*Признано террористической организацией на территории РФ
#уголовное фсб
#теракт
#борьба
#рф
#украина
#крым
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Житель Армавира зарезал участника СВО возле кафе
Жителя Армавира объявили в розыск после убийства участника СВО возле кафе
18 июля 2024, 11:20

Фото: iStock/gorodenkoff

Житель Армавира зарезал участника СВО рядом с кафе. Его объявили в розыск. Об этом написало СУ СК РФ по Краснодарскому краю в своем Telegram-канале.
Сообщается, что инцидент произошел в ночь на 14 июля 2024 года. Местный житель нанес участнику спецоперации не менее одного удара ножом в область живота. После этого он скрылся с места происшествия.

Потерпевший скончался в больнице. В отношении виновного было возбуждено уголовное дело по ст. 105 УК РФ (убийство). Фигурант объявлен в розыск.

Ранее сообщалось, что в Барнауле ребенок мигрантов избил подростка на видео. Позже и он, и его семья получили соответствующее наказание. На кадрах видно, как подросток сказал в камеру: «Интересно будет, снимай». После чего он, несмотря на крик «не надо» плюнул в стоявшего рядом сверстника и ударил его.

Студентка подожгла полицейскую машину в Подмосковье по заданию кураторов. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Читайте также:

ФСБ предотвратила подготовленный украинскими националистами теракт в Донецке

Конституционный суд признал умерщвление бездомных животных исключительной мерой

Шурыгина, пережившая наркотическую зависимость, рассказала о непростом периоде в жизни
#суд
#убийство
#дело
#уголовное дело
#ночь
#розыск
#фсб
#ук
#наказание
#инцидент
#происшествия
#рф
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Покупал у подростков голые фото: Священника из Подмосковья приговорили к 3 годам колонии
Священника из Подмосковья осудили на 3 года за обмен голыми фото
18 июля 2024, 11:19

Фото: istockphoto / djedzura

В Москве суд приговорил протоиерея Кувырталова к трём годам лишения свободы за обмен голыми фото с подростками в WhatsApp.
Как сообщил адвокат Денис Балуев, настоятель храма Архангела Михаила в Летово протоиерей Дмитрий Кувырталов приговорён Зюзинским судом Москвы к трём годам колонии общего режима. Протоиерея признали виновным в распространении порнографических материалов в мессенджере.

«Приговором Зюзинского районного суда Москвы из 8 лет, запрошенных прокурором, Дмитрий осужден к 3 годам лишения свободы в колонии общего режима. Его осудили за пересылку порнографических сообщений в мессенджере по обоюдному согласию абонентов. Это стало прецедентом, когда такое действие было квалифицировано как тяжкое преступление», — поделился адвокат в беседе с ТАСС.

По словам Балуева, священника взяли под стражу в зале суда сразу после того, как ему был вынесен приговор. Защита планирует обжаловать это решение.

В марте 2023 года протоиерея Дмитрия Кувырталова отправили в зону СВО для окормления военнослужащих. При осмотре его гаджетов в них обнаружили порнографические фото и видео. В телефоне священника правоохранители нашли три переписки с порнографическими изображениями, в одной из них была 15-летняя девушка, которая за деньги отправляла свои изображения.

Читайте также:

В России сын мигрантов избил подростка, его семье аннулировали вид на жительство

Студентка подожгла полицейскую машину в Подмосковье по заданию кураторов

Появились кадры задержания экс-главы городского округа Шатура Артюхина
#приговор
#преступление
#деньги
#адвокат
#видео
#защита
#фото
#девушка
#сво
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В России сын мигрантов избил подростка, его семье аннулировали вид на жительство
18 июля 2024, 11:10

Фото: iStock/mrohana

В Барнауле ребенок мигрантов избил подростка на видео. Позже и он, и его семья получили соответствующее наказание, передает Telegram-канал «Инцидент Барнаул».
На опубликованных кадрах подросток сказал в камеру: «Интересно будет, снимай». После чего он, несмотря на крик «не надо», плюнул в стоявшего рядом сверстника и ударил его.

Через некоторое время появился еще один ролик, участниками которого стал не только четырнадцатилетний подросток, но и его родители. За поступок сына пришлось отвечать всей семье мигрантов — им аннулировали ранее выданный вид на жительство и обязали покинуть РФ в течение пятнадцати суток.

Ранее сообщалось, что в Волгограде мигранты обматерили раненого участника спецоперации. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

Читайте также:

«Избили и вырвали ногти»: российским туристкам грозит тюрьма в Турции из-за бутылки алкоголя

Жительница Красноярского края во время чистки картошки убила мужа

Появились кадры задержания экс-главы городского округа Шатура Артюхина
#подросток
#родители
#кадры
#тюрьма
#мигранты
#рф
#волгоградская область
#драка
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Появились кадры задержания экс-главы городского округа Шатура Артюхина
18 июля 2024, 11:03

Фото: iStock/mrohana

Бывшего главу городского округа Шатура Московской области Алексея Артюхина задержали по подозрению в растрате более 200 миллионов рублей. Об этом сообщили в ГУ Росгвардии по Московской области.
Отмечается, что бойцы Росгвардии взяли Артюхина рядом с автомобилем его супруги во дворе дома. Согласно данным следствия, 221,5 млн было выделено на строительство водозабора и очистных сооружений.

В офисе бывшего главы прошли обыски. Напомним, Артюхин возглавлял округ с марта 2020 года. 10 июля текущего года он объявил об уходе с должности.

Ранее сообщалось, что 235-й гарнизонный военный суд удовлетворил ходатайство следствия о смягчении меры пресечения экс-командующему 58-й армией генерал-майору Ивану Попову, которого подозревают в ​хищении средств в особо крупном размере. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

Читайте также:

В России возбудили дело из-за обмана робота на торгах иностранными акциями

В Волгограде мигранты чуть не убили и обматерили раненого ветерана СВО

Жительница Красноярского края во время чистки картошки убила мужа
#строительство
#дело
#супруги
#шатура
#кража
#деньги
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Петербурге двух девочек госпитализировали из центра психиатрии
18 июля 2024, 10:34

Фото: istockphoto / maxim4e4ek

В Санкт-Петербурге две девочки были госпитализированы в отделение реанимации после того, как их обнаружили с ранами в туалете центра психиатрии.
В настоящий момент идет выяснение обстоятельств, при которых девочки-школьницы получили травмы в Национальном медицинском исследовательском центре имени Бехтерева в Невском районе Санкт-Петербурга.

«Две пациентки, 16 и 12 лет, с похожими ранениями на руках были доставлены в Детскую больницу имени Филатова в тяжёлом состоянии около 22:00. Обеих девочек забрала скорая помощь из медицинского центра», — сообщили в Фонтанке.

По предварительной информации, девочки вместе пришли в туалет. Причины их поступка выясняются. Младшая из девочек приехала из Псковской области, а старшая — из Тосненского района Ленинградской области.

Читайте также:

Студентка подожгла полицейскую машину в Подмосковье по заданию кураторов

В России возбудили дело из-за обмана робота на торгах иностранными акциями

«Избили и вырвали ногти»: российским туристкам грозит тюрьма в Турции из-за бутылки алкоголя
#помощь
#скорая помощь
#травмы
#санкт-петербург
#подростки
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Студентка подожгла полицейскую машину в Подмосковье по заданию кураторов
SHOT: В Подмосковье студентка подожгла полицейскую машину
18 июля 2024, 10:28

Фото: iStock/madsci

В Подмосковье 20-летняя студентка подожгла полицейскую машину. Об этом пишет Telegram-канал Shot.
По данным канала, произошло это вчера днём на общей парковке в городе Электроугли. Местные жители увидели горящее патрульное авто. Сообщается, что возле него находилась молодая девушка, которая снимала видео. Кроме этого, она периодически говорила с кем-то по мобильному телефону.

Один из очевидцев побежал в ближайший пункт полиции и сообщил об инциденте. Девушку оперативно задержали. Стало известно, что зовут её Лена. Она хорошо учится, а также увлекается рисованием. По её словам, поджечь машину её заставили мошенники, которые ранее развели её на деньги. Автомобиль был закреплен за старшим лейтенантом полиции. В машине людей не было, поэтому пострадавших нет.

Две российские туристки не могут вернуться из отпуска в Турции уже полтора месяца. По словам россиянок, местные полицейские задержали их в аэропорту, жестоко избили и вырвали ногти. Они сняли квартиру на последние деньги, у них почти не осталось средств на еду.

Ранее сообщалось, что блогер Диана Шурыгина, которая пережила наркотическую зависимость, рассказала о непростом периоде в личной жизни. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Читайте также:

ФСБ предотвратила подготовленный украинскими националистами теракт в Донецке

Сбылось очередное пророчество Жириновского

Вышедший из тюрьмы пермский людоед устроился на работу в приют для бездомных животных
#мошенники
#автомобиль
#электроугли
#жители
#девушка
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф