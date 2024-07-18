Украинский дрон сбросил взрывчатку на крышу машины в российском регионе, есть пострадавший

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Дрон боевиков ВСУ сбросил взрывчатку на крышу машины Lada Largus в селе Новоивановка Курской области. Об этом пишет Telegram-канал Mash.
Атака была совершена накануне вечером в 19:00. Пострадал водитель автомобиля. Его госпитализировали с осколочными ранениями средней тяжести.
Украинские боевики выбирают в качестве целей не только военные, но и гражданские объекты. По мнению аналитиков, радикалы таким образом хотят показать своим западным хозяевам, что способны нанести ущерб России. Поскольку неонацисты не могут победить на поле боя, они убивают мирных людей.
Ранее Вооружённые силы Украины попытались сорвать обмен пленными с помощью атаки дрона-камикадзе, который был направлен на вышку сотовой связи рядом с местом обмена. По мнению военного эксперта Анатолия Матвийчука, таким образом Украина пыталась создать «информационную бомбу» против России.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
Минобороны сообщило об уничтожении за ночь 35 БПЛА над регионами РФ. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Украинские боевики выбирают в качестве целей не только военные, но и гражданские объекты. По мнению аналитиков, радикалы таким образом хотят показать своим западным хозяевам, что способны нанести ущерб России. Поскольку неонацисты не могут победить на поле боя, они убивают мирных людей.
Ранее Вооружённые силы Украины попытались сорвать обмен пленными с помощью атаки дрона-камикадзе, который был направлен на вышку сотовой связи рядом с местом обмена. По мнению военного эксперта Анатолия Матвийчука, таким образом Украина пыталась создать «информационную бомбу» против России.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
Минобороны сообщило об уничтожении за ночь 35 БПЛА над регионами РФ. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова