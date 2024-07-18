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Подросток в Пермском крае изнасиловал 14-летнюю знакомую и утопил ее в карьере

18 июля 2024, 13:30
Фото: iStock/Evgen_Prozhyrko

Фото: iStock/Evgen_Prozhyrko

Подросток в Пермском крае изнасиловал 14-летнюю знакомую и утопил ее в водоеме. Об этом сообщает региональное СУСК РФ, пишет РИА Новости.
Инцидент произошел 15 июля на берегу водоема в Кудымкарском округе. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, обвиняемый изнасиловал 14-летнюю девушку, а также совершил в отношении нее другие действия сексуального характера. Чтобы сокрыть следы преступления, он утопил её в водоеме карьера.

Тело девочки обнаружили 16 июля в ходе поисково-спасательных мероприятий. Заявление в отдел полиции о пропаже девочки подала ее бабушка из деревни Демина. Она рассказала, что внучка уехала кататься на велосипеде и не вернулась домой.



По словам обвиняемого, погибшая оказывала ему сопротивление. Преступник дважды ударил ее локтем, она плакала. Сейчас несовершеннолетний заключен под стражу.

Ранее сообщалось, что житель Армавира зарезал участника СВО рядом с кафе. Его объявили в розыск. Инцидент произошел в ночь на 14 июля 2024 года. Местный житель нанес участнику спецоперации не менее одного удара ножом в область живота. После этого он скрылся с места происшествия.

Шурыгина, пережившая наркотическую зависимость, рассказала о непростом периоде в жизни. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Появились новые подробности ДТП с участием бизнесмена Муртазалиева в Дагестане
Сбивший силовиков в Махачкале оказался наркоторговцем
18 июля 2024, 14:12

Фото: istockphoto/blinow61

Сбивший силовиков в Махачкале бизнесмен Тимур Муртазалиев подозревается в наркоторговле. Об этом сообщает NEWS. Ранее была информация, что совладелец сети ресторанов «Аксакал» попытался скрыться от полицейских, проводивших рейд против распространения запрещенных веществ.
Когда его остановили, он отказался открывать двери, а затем сбил двух стражей порядка, стоявших у него на пути. Лихач задержан, против него уже завели уголовное дело по статье о посягательстве на жизнь сотрудника полиции. Муртазалиеву грозит тюремный срок в 20 лет лишения свободы. Его дом сейчас обыскивают.

Перед этим сообщалось, что в Талдоме правоохранители задержали наркокурьера при попытке сбыта наркотических средств.

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#наркотики
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В Ульяновске задержали имама за перевод денег террористам
18 июля 2024, 14:03

Фото: istockphoto / BrianAJackson

ФСБ сообщила о том, что имам ульяновской мечети задержан за отправку денежных средств террористам.
Сотрудники ФСБ задержали имама-хатыба Центральной религиозной организации «Центральное духовное управление мусульман Ульяновской области». Об этом сообщило издание «Татарские новости Ульяновской области», ссылаясь на региональное управление ведомства.

«В ходе оперативно-розыскных мероприятий выяснилось, что в 2016 году человек перевёл деньги на банковскую карту, подконтрольную членам запрещённой на территории России международной террористической организации. Он финансировал преступную деятельность в Сирии. Во время обыска у имама нашли блокноты с личными записями, банковские карты и запрещённую религиозную литературу. Против него возбудили уголовное дело по статье 205.1 УК РФ», — говорится в материале

Также правоохранительные органы намерены установить других лиц, причастных к этому делу

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Подросток в Пермском крае изнасиловал 14-летнюю знакомую и утопил ее в карьере
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Лишенного прав за езду под барбитуратами помощника российского министра поймали за рулем
Лишенного прав помощника министра МЧС Крыма поймали за рулем Range Rover
18 июля 2024, 14:00

Фото: iStock/Fedorovekb

В Крыму полиция поймала за рулем автомобиля помощника министра МЧС Крыма Ингмара Левчика, который ранее был лишен прав. Об этом пишет Telegram-канал Mash на волне.
Отмечается, что Левчика задержали в среду, 17 июля, на перекрестке проспекта Победы и улицы 51-й Армии. Мужчину это возмутило, и он пригрозил правоохранителям увольнением. Теперь чиновнику грозит пятнадцать суток ареста.

Левчик занял пост помощника министра МЧС Крыма Сергея Садаклиева в 2022 году. Уже через год его лишили водительского удостоверения за езду под барбитуратами. Также известно, что мать задержанного — Наталья Лапшина — возглавляла администрацию Мирновского сельского поселения, однако была уволена по причине махинаций.

В настоящее время Левчик находится в Железнодорожном райотделе полиции, где ожидает судебного заседания.

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В МЧС сообщили, что террористы использовали бензин для поджога «Крокуса»
18 июля 2024, 13:51

Фото: Пресс-служба МЧС РФ

Бензин или бензин, смешанный с маслом, применили террористы для поджога «Крокус Сити Холла». Об этом сообщает МЧС РФ в Telegram-канале.
Теракт в концертном зале произошел вечером, 22 марта, перед концертом группы «Пикник». Бандиты атаковали посетителей, а затем устроили пожар. Трагедия унесла жизни 145 человек.

Всего в уголовном деле 20 обвиняемых, включая нападавших, тех, кто продал им машину, сдавшего жилье, подозреваемого в финансировании исполнителей теракта и других фигурантов.

Подмосковные власти контактируют с потерпевшими семьями. Решен вопрос о создании мемориала в память о погибших в результате страшной трагедии.

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Семья только вернулась из отпуска и исчезла: шансов выжить не было ни у кого
В Питере погибла семья, вернувшаяся из отпуска
18 июля 2024, 13:39

Фото: istockphoto / Thomas Pajot

Днём 17 июля в Ленинградской области на станции Дивенская произошла страшная трагедия на ж/д путях.
На железнодорожных путях перед «Ласточкой» неожиданно появилась иномарка «Рено», в которой находились люди. Из-за того, что всё произошло слишком быстро, машинист не успел затормозить и сбил автомобиль. Удар был настолько сильным, что машину буквально разорвало на части, сообщили в материале ​Комсомольской правды.

Истинные масштабы трагедии стали ясны лишь тогда, когда первые люди добрались до места происшествия.

«В Гатчинском районе на железнодорожном переезде станции «Дивенская» произошло столкновение электрички «Ласточка» и автомобиля «Рено». Движение по железной дороге было остановлено в связи с остановкой электропоезда. В результате ДТП погибло четыре человека, двое из них — дети 12 лет», — говорится в официальном сообщении ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Машинист электропоезда обвиняет себя в аварии и просит прощения у родственников погибших. Неизвестно, как семья оказалась в этой местности, но, судя по записям в соцсетях, они недавно вернулись из отпуска, который провели, путешествуя по России.

«За две недели мы проехали 3600 километров. Посетили Ветлугу, Нижний Новгород, озеро Светлояр, Вологду, деревню Простоквашино, музеи кружева и масла в Вологде. Купались, ездили на рыбалку, побывали на местных праздниках и даже катались на каракатах», — говорится в публикациях погибшей.

В настоящий момент проводится расследовании и выяснение подробностей аварии.

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В Махачкале водитель электрокара сбил силовиков во время рейда
18 июля 2024, 12:51

Фото: istockphoto / Evgen_Prozhyrko

В Махачкале водитель Zeekr совершил наезд на сотрудников силовых структур, которые блокировали его автомобиль, сообщила Baza.
Инцидент произошёл во время антинаркотического рейда.

«Бойцы Управления по контролю за оборотом наркотиков остановили автомобиль в районе улицы Абубакарова. Когда водителя попросили выйти из машины, он резко дал по газам. В результате он сбил нескольких сотрудников, протаранил их автомобиль и попытался скрыться.По предварительным данным, никто из силовиков серьёзно не пострадал», — говорится в сообщении.

Вскоре водитель был найден и задержан.

Ранее в Москве на Новом Арбате лимузин Aurus Senat сбил мужчину, который переходил дорогу в неположенном месте. Машина с номерами АМР врезалась в пешехода на разделительной полосе. Пострадавшего отправили в больницу.

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#машина
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Украинский дрон сбросил взрывчатку на крышу машины в российском регионе, есть пострадавший
Mash: украинский дрон сбросил взрывчатку на крышу машины в Курской области
18 июля 2024, 11:55

Фото: iStock/maxim4e4ek

Дрон боевиков ВСУ сбросил взрывчатку на крышу машины Lada Largus в селе Новоивановка Курской области. Об этом пишет Telegram-канал Mash.
Атака была совершена накануне вечером в 19:00. Пострадал водитель автомобиля. Его госпитализировали с осколочными ранениями средней тяжести.

Украинские боевики выбирают в качестве целей не только военные, но и гражданские объекты. По мнению аналитиков, радикалы таким образом хотят показать своим западным хозяевам, что способны нанести ущерб России. Поскольку неонацисты не могут победить на поле боя, они убивают мирных людей.

Ранее Вооружённые силы Украины попытались сорвать обмен пленными с помощью атаки дрона-камикадзе, который был направлен на вышку сотовой связи рядом с местом обмена. По мнению военного эксперта Анатолия Матвийчука, таким образом Украина пыталась создать «информационную бомбу» против России.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

Минобороны сообщило об уничтожении за ночь 35 БПЛА над регионами РФ. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Жительница Ижевска задержана за работу на украинские спецслужбы
18 июля 2024, 11:38

Фото: istockphoto / Dzurag

Жительница Ижевска была задержана за сбор информации об объектах оборонно-промышленного комплекса для спецслужб Украины. Об этом сообщает управление ФСБ России по Удмуртии.
По имеющейся информации, подозреваемая собирала и передавала данные об объектах оборонно-промышленного комплекса с целью возможного совершения диверсий и террористических актов.

«Против задержанной возбуждено уголовное дело по статье о государственной измене. Суд принял решение поместить её под стражу в следственный изолятор», — сообщили в ведомстве.

Ранее, 18 июля, в Великом Новгороде был задержан человек по подозрению в государственной измене. Он планировал передать украинским спецслужбам информацию о войсковых частях.

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В Херсонской области задержали участника незаконного вооруженного формирования
18 июля 2024, 11:31

Фото: iStock/Thomasaf

Сотрудники УФСБ России по Херсонской области задержали россиянина по подозрению в причастности к деятельности незаконного вооруженного формирования, запрещенного в РФ. Об этом пишет Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».
Согласно информации следствия, в 2016 году житель села Червоное добровольно вступил и принимал активное участие в деятельности «Крымско-татарского батальона имени Номана Челебиджихана»*. Основные цели батальона заключались в продовольственной, энергетической и водной блокаде Крыма с украинской стороны, а также вооруженная борьба за возвращение Крыма в состав Украины.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело. Ему грозит до пятнадцати лет лишения свободы.

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*Признано террористической организацией на территории РФ
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