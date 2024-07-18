Подросток в Пермском крае изнасиловал 14-летнюю знакомую и утопил ее в карьере

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Подросток в Пермском крае изнасиловал 14-летнюю знакомую и утопил ее в водоеме. Об этом сообщает региональное СУСК РФ, пишет РИА Новости.
Инцидент произошел 15 июля на берегу водоема в Кудымкарском округе. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, обвиняемый изнасиловал 14-летнюю девушку, а также совершил в отношении нее другие действия сексуального характера. Чтобы сокрыть следы преступления, он утопил её в водоеме карьера.
Тело девочки обнаружили 16 июля в ходе поисково-спасательных мероприятий. Заявление в отдел полиции о пропаже девочки подала ее бабушка из деревни Демина. Она рассказала, что внучка уехала кататься на велосипеде и не вернулась домой.
По словам обвиняемого, погибшая оказывала ему сопротивление. Преступник дважды ударил ее локтем, она плакала. Сейчас несовершеннолетний заключен под стражу.
Ранее сообщалось, что житель Армавира зарезал участника СВО рядом с кафе. Его объявили в розыск. Инцидент произошел в ночь на 14 июля 2024 года. Местный житель нанес участнику спецоперации не менее одного удара ножом в область живота. После этого он скрылся с места происшествия.
Шурыгина, пережившая наркотическую зависимость, рассказала о непростом периоде в жизни. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Тело девочки обнаружили 16 июля в ходе поисково-спасательных мероприятий. Заявление в отдел полиции о пропаже девочки подала ее бабушка из деревни Демина. Она рассказала, что внучка уехала кататься на велосипеде и не вернулась домой.
По словам обвиняемого, погибшая оказывала ему сопротивление. Преступник дважды ударил ее локтем, она плакала. Сейчас несовершеннолетний заключен под стражу.
Ранее сообщалось, что житель Армавира зарезал участника СВО рядом с кафе. Его объявили в розыск. Инцидент произошел в ночь на 14 июля 2024 года. Местный житель нанес участнику спецоперации не менее одного удара ножом в область живота. После этого он скрылся с места происшествия.
Шурыгина, пережившая наркотическую зависимость, рассказала о непростом периоде в жизни. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова