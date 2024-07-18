В Махачкале водитель электрокара сбил силовиков во время рейда

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В Махачкале водитель Zeekr совершил наезд на сотрудников силовых структур, которые блокировали его автомобиль, сообщила Baza.
Инцидент произошёл во время антинаркотического рейда.
Вскоре водитель был найден и задержан.
Ранее в Москве на Новом Арбате лимузин Aurus Senat сбил мужчину, который переходил дорогу в неположенном месте. Машина с номерами АМР врезалась в пешехода на разделительной полосе. Пострадавшего отправили в больницу.
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«Бойцы Управления по контролю за оборотом наркотиков остановили автомобиль в районе улицы Абубакарова. Когда водителя попросили выйти из машины, он резко дал по газам. В результате он сбил нескольких сотрудников, протаранил их автомобиль и попытался скрыться.По предварительным данным, никто из силовиков серьёзно не пострадал», — говорится в сообщении.
Вскоре водитель был найден и задержан.
Ранее в Москве на Новом Арбате лимузин Aurus Senat сбил мужчину, который переходил дорогу в неположенном месте. Машина с номерами АМР врезалась в пешехода на разделительной полосе. Пострадавшего отправили в больницу.
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Мира Полтева