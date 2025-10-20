В Подмосковье задержали ударившего ножом сотрудника Росгвардии парня
В Московской области задержали молодого человека, ранившего сотрудника Росгвардии в Новой Москве. Об этом сообщили в столичном управлении Следственного комитета.
Выяснилось, что силовика ударил ножом парень 2005 года рождения.
Напомним, что инцидент произошёл во время патрулирования, когда росгвардейцы остановили подозрительного молодого человека. Правоохранители хотели проверить его на предмет распространения наркотиков, однако юноша не подчинился, достал нож и несколько раз ударил одного из сотрудников.
Задержанного вскоре доставят в подразделение столичного СК РФ для дальнейших действий и расследования уголовного дела.
