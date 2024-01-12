Семью ходившего босиком на улице Екатеринбурга ребёнка проверит КДН

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Уполномоченный по правам ребенка в Свердловской области Игорь Мороков сообщил, что семью мальчика, которого увидели без обуви на улицах зимнего Екатеринбурга, проверит комиссия по делам несовершеннолетних (КДМ).
«Мы начали работу с комиссией по делам несовершеннолетних для уточнения ситуации в этой семье: состояла ли на учете, была во внимании или нет? Правоохранители будут своими делами заниматься, а мы вместе с комиссией по делам несовершеннолетних будем говорить о социально-педагогических аспектах этой истории. Надо разобраться, что произошло, что побудило, причины, условия и т.д.» — отметил в беседе с Газета.ру Мороков.
Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге жители микрорайона Солнечный заметили босого мальчика, плачущего от холода, который выгуливал собаку вместе с мамой.
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Мелисса Тимофеева