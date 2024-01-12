В Екатеринбурге оправшивают мать, которая вывела сына на мороз в одних носках

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В Екатеринбурге оправшивают мать, которая вывела сына гулять по морозу в одних носках, об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу городского УМВД.
Напомним, по сети разлетелось шокирующее видео, в котором маленький мальчик идёт по улице в одних носках при температуре в минус 10 градусов. Рядо с ним идёт его мать. Как ранее сообщал Е1, мать вывела сына на прогулку без обуви в воспитательных целях.
При этом, в Следственном комитете добавили, что проводят проверку, поскольку в сложившейся ситуации мать намеренно подвергла риску здоровье ребёнка.
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«Все личности установлены. Женщина дает пояснения в следственном комитете», — прокомментировали ситуацию в МВД по Екатеринбургу.
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Евгения Парфентьева