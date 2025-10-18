Достижения.рф

В российском регионе подростки открыли наркомагазин и попались

В Тюмени задержали молодых людей, создавших наркомагазин в мессенджере
Фото: Istock/simpson33

В Тюменской области два молодых человека организовали через интернет-магазин продажу наркотиков. Правоохранительные органы задержали их, сообщает УМВД по региону.



Сотрудники полиции начали проверку после оперативной информации. В квартире одного из подозреваемых в посёлке Московском они нашли 70 свёртков с веществом растительного происхождения.

По информации ведомства, около месяца назад злоумышленники создали в мессенджере канал для торговли запрещёнными веществами, чтобы увеличить доход. Подозреваемые в возрасте 18 и 19 лет рассказали, что занимались продажей несколько месяцев.

Они закупали наркотики крупными партиями, фасовали их и раскладывали в тайники на территории Тюмени и области. За совершённые деяния им грозит срок лишения свободы до 15 лет.

Ранее сообщалось об инциденте в Москве, где потоп с верхнего этажа привёл полицию к наркоплантации.

Ольга Щелокова

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0