В российском регионе подростки открыли наркомагазин и попались
В Тюменской области два молодых человека организовали через интернет-магазин продажу наркотиков. Правоохранительные органы задержали их, сообщает УМВД по региону.
Сотрудники полиции начали проверку после оперативной информации. В квартире одного из подозреваемых в посёлке Московском они нашли 70 свёртков с веществом растительного происхождения.
По информации ведомства, около месяца назад злоумышленники создали в мессенджере канал для торговли запрещёнными веществами, чтобы увеличить доход. Подозреваемые в возрасте 18 и 19 лет рассказали, что занимались продажей несколько месяцев.
Они закупали наркотики крупными партиями, фасовали их и раскладывали в тайники на территории Тюмени и области. За совершённые деяния им грозит срок лишения свободы до 15 лет.
