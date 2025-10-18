Российский подросток за одну ночь угнал и разгромил кувалдой два автомобиля

18 октября 2025, 16:30

Подросток в Тамбовской области угнал и разгромил два автомобиля за одну ночь

Фото: УМВД России по Тамбовской области

В Тамбовской области подросток угнал два автомобиля и повредил их кувалдой в течение одной ночи. Информацию об этом опубликовало областное управление МВД.