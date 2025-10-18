Российский подросток за одну ночь угнал и разгромил кувалдой два автомобиля
В Тамбовской области подросток угнал два автомобиля и повредил их кувалдой в течение одной ночи. Информацию об этом опубликовало областное управление МВД.
Подозреваемый гулял по улицам и заметил возле частного дома припаркованную машину. Он проник в салон, завёл двигатель с помощью ключа, который владелец оставил на сиденье, и уехал. Позже угнанный автомобиль Иж-2717 застрял на грунтовой дороге.
Злоумышленник бросил пикап, затем угнал другой автомобиль — ВАЗ-2112. На этой машине он вернулся к месту, где застрял первый автомобиль, и разгромил обе иномарки кувалдой. Тяжёлый инструмент он нашёл в багажнике одной из машин.
Полиция установила личность подозреваемого — это молодой человек 2007 года рождения. На месте происшествия он оставил отпечатки пальцев и следы обуви. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье об угоне.
Читайте также: