Семью ребёнка, устроившего взрыв в подмосковной школе, призвали депортировать из России

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Родители детей, пострадавших в результате взрыва одноклассником петарды в школе подмосковной Истры, требуют выгнать его семью из России. Об этом сообщает издание «МК».
Ранее в этот день сообщалось, что шестиклассник взорвал петарду прямо в классе, в результате чего пострадали девять детей, а одной девочке даже потребовалась госпитализация из-за отравления ядовитыми парами.
Позднее выяснилось, что отец мальчика, устроившего взрыв в школе, не имеет российского гражданства. Родители пострадавших школьников убеждены, что их дети будут в безопасности только тогда, когда виновник произошедшего покинет школу. Также они отметили, что у полиции есть достаточно оснований для депортации семьи.
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Позднее выяснилось, что отец мальчика, устроившего взрыв в школе, не имеет российского гражданства. Родители пострадавших школьников убеждены, что их дети будут в безопасности только тогда, когда виновник произошедшего покинет школу. Также они отметили, что у полиции есть достаточно оснований для депортации семьи.
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Анастасия Чинкова