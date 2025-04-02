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Семью ребёнка, устроившего взрыв в подмосковной школе, призвали депортировать из России

Отец взорвавшего петарду в школе Истры ребёнка оказался без гражданства РФ
Фото: iStock/EyeEm Mobile GmbH

Фото: iStock/EyeEm Mobile GmbH

Родители детей, пострадавших в результате взрыва одноклассником петарды в школе подмосковной Истры, требуют выгнать его семью из России. Об этом сообщает издание «МК».
Ранее в этот день сообщалось, что шестиклассник взорвал петарду прямо в классе, в результате чего пострадали девять детей, а одной девочке даже потребовалась госпитализация из-за отравления ядовитыми парами.

Позднее выяснилось, что отец мальчика, устроившего взрыв в школе, не имеет российского гражданства. Родители пострадавших школьников убеждены, что их дети будут в безопасности только тогда, когда виновник произошедшего покинет школу. Также они отметили, что у полиции есть достаточно оснований для депортации семьи.

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SHOT: в Подмосковье студентка чуть не умерла из-за таблеток для похудения
02 апреля 2025, 13:30

Фото: iStock/Jose Jonathan Heres

Девятнадцатилетняя студента из Московской области решила избавиться от лишних килограммов с помощью таблеток для похудения. Девушка стала их принимать, и спустя несколько месяцев она пожаловалась на сильные боли в животе, тошноту и рвоту, пишет телеграм-канал SHOT.
Студентка обратилась в красногорскую больницу. После обследования врачи нашли в желудке новообразование размером 20 см. Девушку экстренно прооперировали.

По данным SHOT, таблетки для снижения веса она купила в интернете. Сейчас пострадавшей ничего не угрожает.

Как ранее сообщал телеграм-канал Mash, студент Московского физико-технического института (МФТИ), уроженец Мали, скончался от истощения во время соблюдения поста в месяц Рамадан.

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Студент МФТИ из Мали умер от истощения во время соблюдения Рамадана
02 апреля 2025, 13:14

Фото: iStock/maxim4e4ek

Студент Московского физико-технического института (МФТИ), уроженец Мали, скончался от истощения во время соблюдения поста в месяц Рамадан. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Отмечается, что 24-летнему студенту стало плохо в общежитии. Ему вызвали скорую, которая забрала иностранца. Однако по дороге в больницу он скончался – реанимировать парня не удалось.

Соседи по общежитию отметили, что молодой человек был мусульманином и держал Рамадан. В это время он практически ничего не ел и выглядел очень обессиленным и ослабшим.

Тело малийца было отправлено на экспертизу.

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Девять детей пострадали от взрыва петарды в подмосковной Истре
02 апреля 2025, 12:16

Фото: iStock/stefanamer

Девять детей пострадали от взрыва петарды в подмосковной Истре. Об этом сообщает Telegram-канал «112».
Отмечается, что всё произошло в местной школе №2. Один из учеников взорвал пиротехнику прямо в классе, в результате чего пострадали несколько его одноклассников, которым потребовалась медицинская помощь. Двоих осмотрел школьный врач, а ещё семерых – медики прибывшей скорой помощи. 11-летнюю Веронику пришлось госпитализировать – у неё токсическое отравление парами и газами. Остальные дети отправлены на амбулаторное лечение.

Петарда, которую поджёг школьник, детонирует довольно долго. По всей видимости, ребята решили, что она не сработала и подошли слишком близко. Подобные хлопушки продаются на любом маркетплейсе менее чем за 200 рублей.

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New York Post: В США учительница преследовала и изнасиловала школьника
02 апреля 2025, 04:55

Фото: iStock/alexeyrumyantsev

В США 44-летняя учительница изнасиловала и преследовала 15-летнего подростка. Инцидент произошел в средней школе штата Нью-Джерси.
Как пишет New York Post, учительницу Эллисон Хавеманн-Нидрах арестовали в июле прошлого года. Как оказалось, заявление на нее написал директор школы, который обратил внимание на странные отношения преподавателя с учеником. Как казалось, одноклассники и коллега Хавеманн-Нидрах видели, как женщина флиртовала с подростков на уроке.

Полиция начала проверку, в ходе которой выяснилось, что педагог в прямом смысле преследовала ученика. Она отправила ему 25 тысяч личных сообщений. Сам школьник сначала говорил, что встречается с дочерью учительницы, но после признался, что состоял в отношениях именно с Нидрах. Как оказалось, между ними был половой акт.

У учительницы есть два несовершеннолетних ребенка. Ее отправили под домашний арест.

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Shot: во Владивостоке неизвестные подожгли и ударили ножом мужчину
02 апреля 2025, 02:32

Фото: iStock/tiero

Во Владивостоке трое неизвестных избили, подожгли и несколько раз ударили ножом мужчину в районе ТЦ «Самоцвет». Об этом сообщает Shot.
«Трое преступников сначала сильно избили 41-летнего мужчину, облили воспламеняющейся жидкостью и подожгли», — пишут в telegram-канале.

Когда пострадавший упал, ему нанесли еще несколько ударов ножом в спину. Окровавленного мужчину нашел охранник. Он доставлен в больницу с серьезными ранениями. Сотрудники полиция запустили проверку и ищут злоумышленников. Мотивы преступников и личность пострадавшего неизвестны.

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