SHOT: в Подмосковье студентка чуть не умерла из-за таблеток для похудения

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Девятнадцатилетняя студента из Московской области решила избавиться от лишних килограммов с помощью таблеток для похудения. Девушка стала их принимать, и спустя несколько месяцев она пожаловалась на сильные боли в животе, тошноту и рвоту, пишет телеграм-канал SHOT.
Студентка обратилась в красногорскую больницу. После обследования врачи нашли в желудке новообразование размером 20 см. Девушку экстренно прооперировали.
По данным SHOT, таблетки для снижения веса она купила в интернете. Сейчас пострадавшей ничего не угрожает.
Как ранее сообщал телеграм-канал Mash, студент Московского физико-технического института (МФТИ), уроженец Мали, скончался от истощения во время соблюдения поста в месяц Рамадан.
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По данным SHOT, таблетки для снижения веса она купила в интернете. Сейчас пострадавшей ничего не угрожает.
Как ранее сообщал телеграм-канал Mash, студент Московского физико-технического института (МФТИ), уроженец Мали, скончался от истощения во время соблюдения поста в месяц Рамадан.
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Анастасия Чубина