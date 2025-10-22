Семью Усольцевых не нашли в охотничьих домиках в красноярской тайге

22 октября 2025, 09:11

Фото: iStock/Алексей Желтухин

Волонтёры проверили все зимовья охотников и дома под сдачу в красноярской тайге, однако следов семьи Усольцевых не обнаружили. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.