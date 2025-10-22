Семью Усольцевых не нашли в охотничьих домиках в красноярской тайге
Волонтёры проверили все зимовья охотников и дома под сдачу в красноярской тайге, однако следов семьи Усольцевых не обнаружили. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Сейчас основной версией следствия остаётся гибель семьи в результате несчастного случая. По словам спасателей, шансы на выживание после 24 дней в горах, где температура уже опускается до –15 и идёт снег, практически равны нулю. Единственная надежда — что Усольцевы смогли укрыться в пещере и нашли способ согреться.
Напомним, супруги Ирина и Сергей Усольцевы, их пятилетняя дочь Арина и 11-летний корги отправились в поход 28 сентября. Последний раз их видели по направлению к горе Буратинка в Партизанском районе Красноярского края — в местности с густой тайгой и резкими перепадами высот.
После исчезновения семьи рассматривались разные версии: от побега за границу до нападения медведя. На месте нашли автомобиль, палатку и личные вещи, а через неделю зафиксировали последний сигнал телефона Сергея Усольцева — в семи километрах от посёлка Кутурчин.
Из-за ухудшения погоды поиски продолжают только подготовленные волонтёры. Спасатели не исключают, что операцию приостановят до весны.
