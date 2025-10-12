Активный поиск пропавшей под Красноярском семьи Усольцевых завершился

12 октября 2025, 15:44

В Красноярском крае завершили активную фазу поиска семьи Усольцевых

Фото: iStock/Semen Salivanchuk

В Красноярском крае завершена активная фаза поисков пропавшей семьи Усольцевых. Об этом сообщила пресс-служба регионального отделении поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт».





Поисковые работы переводятся в режим точечных задач, которые будут выполнять профессиональные спасатели и альпинисты под руководством удаленных координаторов. Штаб на месте поиска сворачивается.

«Но сам поиск не остановлен», — говорится в сообщении.