Активный поиск пропавшей под Красноярском семьи Усольцевых завершился

В Красноярском крае завершили активную фазу поиска семьи Усольцевых
В Красноярском крае завершена активная фаза поисков пропавшей семьи Усольцевых. Об этом сообщила пресс-служба регионального отделении поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт».
Поисковые работы переводятся в режим точечных задач, которые будут выполнять профессиональные спасатели и альпинисты под руководством удаленных координаторов. Штаб на месте поиска сворачивается.
«Но сам поиск не остановлен», — говорится в сообщении.Такое решение связано с обследованием труднодоступной горной местности и сложными погодными условиями. Ранее волонтеры писали, что к дальнейшим операциям допустят только специалистов с необходимой подготовкой и снаряжением.
Напомним, супруги Усольцевы и их пятилетняя дочь отправилась 28 сентября к горе Буратинка. Через некоторое время они перестали выходить на связь. Версий их пропажи озвучивали несколько.