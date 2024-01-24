Сенатор Джабаров призвал признать Украину государством-террористом

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Первый заместитель главы комитета Софеда по международным делам Владимир Джабаров заявил, что фактически Украина является государством-террористом.
Так он прокомментировал сообщения о том, что украинские СМИ удаляют материалы о том, что упавший в Белгородской области Ил-76 с украинскими военнопленными был сбит украинскими силами ПВО.
Ранее военный обозреватель Влад Шлепченко отмечал, что пока рано предполагать, что конкретно случилось с Ил-76 в Белгородской области.
Ранее первый замглавы оборонного комитета Совфеда Виктор Бондарев сообщил, что экипаж рухнувшего в Белгородской области самолёта Ил-76 успел доложить о внешнем воздействии, которое и привело к падению.
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«Можно спокойно начинать процедуру международного признания Украины как государства-террориста. Трудно оправдать то, что они совершили в Донецке на рынке в воскресенье. Трудно оправдать то, что они совершили сегодня. <...> Это чистый теракт, за который надо будет отвечать», — отметил в беседе с RT Джабаров.
«Возможно, техническая неисправность, как сообщают наши каналы. С другой стороны, район приграничный, поэтому исключить засаду ПВО ВСУ тоже нельзя. Они похожие вещи уже делали, ну и «дружественный огонь» — я бы не поручился на 100%, что его не могло быть», — приводит «Царьград» слова Шлепченко.Он добавил, что в настоящее время информации слишком мало, чтобы можно было делать какие-либо выводы. Шлепенко подчеркнул, что больше всего жалко экипаж и наших бойцов, которым придётся теперь ждать плену ВС Украины следующего обмена.
Ранее первый замглавы оборонного комитета Совфеда Виктор Бондарев сообщил, что экипаж рухнувшего в Белгородской области самолёта Ил-76 успел доложить о внешнем воздействии, которое и привело к падению.
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Мелисса Тимофеева