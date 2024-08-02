Сына Армена Джигарханяна расстреляли в Лас-Вегасе

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Сына актёра Армена Джигарханяна Степана расстреляли в центре Лас-Вегаса, одна пуля пролетела мимо, вторая же задела голову по касательной. Об этом пишет Mash.
По словам 58-летнего Степана, он возвращался домой и совершенно случайно попал в перестрелку при разборке в разборку местных бандитов.
Один из мужчин несколько раз выстрелил в младшего Джигарханяна из машины. Одна пуля пролетела мимо, вторая задела голову по касательной. Степан сразу обратился за медицинской помощью. Теперь ему предстоит лечение, а также последующая реабилитация. Мужчина считает происшествие случайностью.
Ранее сообщалось, что в Кумертау (Башкортостан) мигрант выстрелил из травматического оружия в голову мужчине. Нападавший много лет занимается рэкетом. По словам местных жителей, его уже выдворяли из России.
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Один из мужчин несколько раз выстрелил в младшего Джигарханяна из машины. Одна пуля пролетела мимо, вторая задела голову по касательной. Степан сразу обратился за медицинской помощью. Теперь ему предстоит лечение, а также последующая реабилитация. Мужчина считает происшествие случайностью.
Ранее сообщалось, что в Кумертау (Башкортостан) мигрант выстрелил из травматического оружия в голову мужчине. Нападавший много лет занимается рэкетом. По словам местных жителей, его уже выдворяли из России.
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Элина Позднякова